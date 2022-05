Basket: Sacchetti "addio inatteso e non dipeso da me"

ROMA, 31 MAG - "Non è dipeso da me e non me l'aspettavo". L'ormai ex ct della nazionale di basket, Meo Sacchetti, non nasconde l'amarezza dopo l'annuncio della Federbasket della risoluzione dell'accordo con lui al termine di un incontro con il presidente federale, Gianni Petrucci. "Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio - scrive il tecnico su twitter -. Non è dipeso da me e non me l'aspettavo. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina".

