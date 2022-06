Basket:Sacchetti "lasciamo in pace azzurri e il loro allenatore"

ROMA, 05 GIU - "Mi stanno cercando molti organi di stampa e televisioni per avere ulteriori dichiarazioni dopo la fine del mio rapporto con la Nazionale: io però penso che non sia il momento per parlare ancora, perché ritengo vada rispettata la tranquillità degli azzurri e del loro nuovo allenatore. Quindi semplicemente 'forza Italia'". Lo afferma, in una dichiarazione all'Ansa, Meo Sacchetti, ex commissario tecnico della nazionale italiana di basket, ora allenata da Gianmarco Pozzecco.

