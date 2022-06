Basket: Sacchetti nuovo allenatore di Cantù in A2

CANTU' (COMO), 21 GIU - L'ex allenatore della Nazionale di basket Meo Sacchetti è il nuovo coach della Pallacanestro Cantù, che l'anno prossimo riproverà a salire in A1 dopo la sconfitta in finale quest'anno. L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio: Sacchetti ha sottoscritto un contratto biennale sino a giugno 2024. Ieri sera il cda della Pallacanestro Cantù aveva deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l'allenatore Marco Sodini. Per Sacchetti è un ritorno immediato su una panchina storica della serie A dopo la brusca interruzione del rapporto con la Nazionale.

