Basket: Serie A su Eleven Sports, 10 milioni in tre anni

MILANO, 19 LUG - La Serie A di Basket sbarca sulla piattaforma OTT Eleven Sports che si è aggiudicata i diritti pay per i prossimi tre anni. Un accordo dal valore di circa 10 milioni di euro complessivi, il doppio rispetto all'accordo precedente. "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto - evidenzia il Presidente della LBA Umberto Gandini -. Nonostante il difficile periodo di pandemia che ha pesantemente penalizzato le ultime due stagioni, grazie al grande impegno dei club e ai loro importanti investimenti abbiamo raddoppiato il valore della licenza raggiungendo un totale complessivo di oltre 10 milioni. Si tratta di una conferma dell'accresciuto valore della serie A a cui ha contribuito in queste ultime cinque stagioni anche il gruppo Eurosport che ringrazio per la competenza e passione con cui ci hanno seguito. Ora ci aspetta un importante lavoro a tutela degli utenti del nella migrazione dalla piattaforma che ha trasmesso il nostro campionato nelle ultime stagioni a quella di Eleven ed aumentare ulteriormente la popolarità della Serie A". Per i diritti in chiaro invece, la LBA riaprirà una nuova trattativa privata aperta a tutti gli operatori, non essendo stata raggiunta la cifra richiesta.

