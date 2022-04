Battuto 2-0 il Getafe, il Real Madrid allunga le mani sulla Liga

ROMA, 09 APR - Il Real Madrid non si ferma più e allunga le mani sul 35/o titolo spagnolo. La squadra guidata da Carlo Ancelotti, che di recente ha ipotecato la qualificazione alle semifinali della Champions League, battendo a Londra 3-1 i campioni in carica del Chelsea, questa sera ha superato in casa 2-0 il Getafe, portandosi a quota 72 punti in classifica, cioè a +12 sul Siviglia e a +15 sul Barcellona che, però, ha due partite in meno (29 contro le 31 dei 'Blancos'). Mancano sette giornate alle fine della Liga e il Real sembra ormai a un passo dal trionfo. Contro la squadra allenata da Quique Sanchez Flores sono bastati i gol del brasiliano Casemiro al 38' pt e di Lucas Vazquez al 23' st. Domani toccherà al Barcellona che, alle ore 21, sarà in campo a Valencia contro il Levante. Per Pasqua, sempre alle ore 21, big-match in Andalusia fra il Siviglia e il Real Madrid.

