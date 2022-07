Bayern, c'è accordo con Barcellona per Lewandowski

ROMA, 16 LUG - Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per il trasferimento in maglia 'blaugrana' di Robert Lewandowski. Lo fa sapere il club campione di Germania tramite i propri social specificando di essere "incredibilmente grato" al calciatore per tutto ciò che ha fatto in maglia biancorossa. Su Twitter il presidente del Bayern, Herbert Heiner, spiega che "c'è un accordo orale ed è positivo per entrambe le parti. Ora andrà formalizzato". Secondo i media tedeschi il trasferimento di Lewandowski al Barcellona si farà sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus, cifra molto conveniente per il Bayern visto che il polacco aveva un solo altro anno di contratto con la sua ormai ex squadra e aveva già fatto sapere di non avere intenzione di rinnovarlo.

