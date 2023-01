Bayern ed Eintracht è pari, Union Berlino a -1dalla vetta

BERLINO, 28 GEN - E' finito in parità, 1-1, il big match della 18/a giornata della Bundesliga tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Al gol al 33' di Leroy Sané, su assist di Muller, hanno risposto gli ospiti andando a segno nella ripresa con il vicecampione del mondo Kolo Muani, al decimo centro stagionale. Per il Bayern è il terzo pareggio consecutivo, risultato che ha permesso all'Union Berlino, che oggi ha vinto 2-0 il derby della capitale in casa dell'Hertha, di portarsi a un solo punto dalla capolista, 37 contro 36. L'Eintracht è invece quinto a quota 32, ma domani potrebbe essere superato dal Borussia Dortmund, che va a far visita al Bayer Leverkusen. Risale anche il Friburgo, ora a -3 dalla vetta, grazie a successo per 3-1 sull'Augusta (a segno l'ex laziale Berisha, su rigore).

