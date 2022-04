Bayern sempre più vicino a 10/o titolo consecutivo

MONACO, 17 APR - Il Bayern Monaco è sempre più vicino al suo decimo titolo consecutivo in Bundesliga, che potrebbe festeggiare già sabato prossimo nel 'Klassiker' contro il Borussia Dortmund. Infatti con la vittoria di oggi per 3-0 sull'Arminia Bielefeld (autorete di Laursen e gol di Gnabry e Musiala) i bavaresi hanno 9 punti di vantaggio sui rivali gialloneri a quattro giornate dalla fine del campionato. Ciò vuol dire che con una vittoria nel big match del 23, all'Allianz Arena di Monaco, il Bayern sarà campione di Germania per il decimo anno di seguito.

