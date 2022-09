Beach soccer: azzurre qualificate ai World Beach Games

ROMA, 01 SET - L'Italia femminile è qualificata alla fase finale dei World Beach Games, mentre la nazionale maschile è ai quarti contro l'Ucraina. Per le ragazze la qualificazione è arrivata con una giornata di anticipo grazie alla sconfitta subita oggi dalla Repubblica Ceca contro l'Inghilterra (5-0); il match di domani con le inglesi vale il primato in classifica. Un'altra vittoria significherebbe incontrare in semifinale la seconda del gruppo B dove Spagna, Ucraina, Svizzera e Svezia si ritrovano tutte a tre punti: le partite di domani definiranno la classifica finale di questo girone. Rimane decisivo il match di domani per la Nazionale maschile. I ragazzi di Del Duca, dopo le vittorie con Norvegia e Francia domani alla See Sicily Beach Arena se la vedranno con l'Ucraina giunta seconda nel girone C di questo torneo. Un match da dentro o fuori, il cui esito positivo darebbe agli Azzurri l'accesso alla semifinale ed essendo tra le prime quattro squadre in classifica, la qualificazione diretta alla fase finale in programma a Bali l'agosto del 2023. In caso di sconfitta, all'Italbeach rimarrebbe la speranza dei play off per il quinto e sesto posto, visto che i pass a disposizione di queste qualificazioni europee sono cinque.

