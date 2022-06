Bebe Vio, con WEmbrace Games mostriamo il bello della diversità

ROMA, 10 GIU - "L'obiettivo degli WEmbrace Games è l'integrazione sociale, far capire il bello delle diversità: vogliamo creare in Italia una cultura della solidarietà seguendo le orme di Luca Pancalli". Queste le parole di Bebe Vio, campionessa di scherma paralimpica, alla presentazione degli ex Giochi Senza Barriere, in programma lunedì prossimo, 13 giugno, allo Stadio dei Marmi. "Sono gasatissima, non vedo l'ora: abbiamo passato gli ultimi due anni a programmare queste decima edizione, i miei fratelli non mi sopportano più, a casa si parla solo di questo...", prosegue Vio. L'evento, organizzato dalla onlus art4sport, fondata dai suoi genitori, sarà una serata benefica all'insegna di sport e giochi, dove la parola d'ordine sarà "abbracciare le barriere", spiega Bebe. Negli WEmbrace games si affronteranno otto squadre per otto diverse città, con all'interno uomini, donne, bambini, persone disabili e personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo. I giochi consisteranno in prove miste "in cui per superare le barriere serviranno le caratteristiche diverse di ciascun membro della squadra" . Bebe farà parte della squadra di Roma, insieme a Gianmarco Tamberi e Daniele Lupo: "I fondi che raccoglieremo saranno destinati alla creazione di protesi e carrozzine per permettere ai ragazzi amputati di fare sport".

