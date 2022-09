ROMA, 30 SET - "Non penso che l'attuale generazione di giovani debba essere chiamata 'generazione divano'. A scuola mi dicevano sempre di scegliere qualcosa che ti porti un lavoro. Ma ciascuna testolina ha un sogno dentro, non fatevi dire dagli altri quello che dovete fare". Parola di Bebe Vio, insignita oggi al Salone d'onore del Coni del Premio Mecenate per lo Sport 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA