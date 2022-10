Bebe Vio: "Lo scopo di WEmbrace sport è l'integrazione"

ROMA, 09 OTT - "Il vero scopo di quest'evento è far capire quanto lo sport paralimpico sia arrivato ad alti livelli. Il mio scopo è l'integrazione a tutti i livelli, fare in modo che la disabilità diventi parte della normalità, come far giocare assieme i bambini per creare normalità". Così Bebe Vio, intervenuta a Che tempo che fa, su Rai 3, ha presentato la 2/a edizione di WEmbrace Sport, l'evento sportivo con finalità benefiche, organizzato dalla lei stessa e da art4sport, in programma domani dalle ore 20. I fondi raccolti andranno a sostegno della mission di art4sport. Nell'Allianz Cloud di Milano andrà in scena una serata di sfide fra campioni olimpici e paralimpici italiani, ma anche atleti professionisti da tutto il mondo. "La Bebe Vio academy? Prendiamo un gruppo di ragazzi, 15 con disabilità e 15 senza, facciamo provare per alcuni mesi cinque discipline, poi alla fine ci dicono quello che vogliono fare - prosegue Vio -. L'obiettivo è sempre l'integrazione. Pensavamo di insegnarla e invece non ce n'è stato bisogno". Infine, una battuta che dà l'idea dell'attaccamento della schermitrice al calcio e alla Roma: "Se dovessi fare un selfie con Carlo d'Inghilterra, il Dalai Lama o Mourinho? Sceglierei Mourinho, con il quale avrei tante cose in comune".

