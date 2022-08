Berlusconi: "Arbitraggio scandaloso, loro erano in 12"

MONZA, 26 AGO - "Partita sfortunata, loro erano in 12. Arbitraggio scandaloso". Lo ha detto Silvio Berlusconi, all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko del Monza contro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha detto il presidente del Monza. Per quanto riguarda l'allenatore, "il futuro di Stroppa è qui con noi. Certo, iniziare con tre sconfitte è cosa negativa. Dovremmo recuperare gli infortunati e rispettare gli schemi di gioco che non vengono rispettati".

