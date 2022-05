ROMA, 27 MAG - "La notizia della vendita del Monza per l'acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c'è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera". Lo scrive Silvio Berlusconi, su Facebook.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA