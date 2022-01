Berrettini sesto nella classifica Atp: è il migliore italiano di sempre dopo Panatta

La semifinale raggiunta agli Australian Open permette a Matteo Berrettini di fare un ennesimo passo avanti nella classifica Atp. Il tennista romano sale al sesto posto, secondo miglior italiano nel ranking nell’Era Open dietro al quarto posto di Adriano Panatta nel 1976.

Sono due i tennisti italiani in top 10 con Jannik Sinner che si conferma in decima posizione. Avanza di tre posizioni Lorenzo Sonego, 23esimo, risale un gradino anche Fabio Fognini ora 31esimo. Scivola invece al 66esimo posto del ranking Atp, Lorenzo Musetti, 67esimo Gianluca Mager. In top 100 anche Stefano Travaglia, 93esimo, e Marco Cecchinato, 98esimo. Perde 5 posizioni Andreas Seppi ora numero 106.

Berrettini sesto che supera Rublev è la sola variazione la top ten maschile pubblicata dopo la conclusione degli Australian Open. Matteo Berrettini, al suo nuovo best ranking, è la seconda miglior classifica Atp mai raggiunta in singolare da un tennista azzurro nell’Era Open (dopo appunta la quarta posizione di Adriano Panatta vincitore del Roland Garros nel 1976).

In vetta c'è sempre Novak Djokovic, che ha chiuso per la settima volta l’anno sul trono (un record): il 34enne serbo porta a 358 le sue settimane complessive da numero 1. Si sono però ridotti a 890 i punti di vantaggio sul russo Daniil Medvedev, finalista con non pochi rimpianti nello Slam Down Under, seguito dal tedesco Alexander Zverev.

Gli si è avvicinato (610 punti di distanza) il greco Stefanos Tsitsipas, semifinalista a Melbourne, che conserva però appena 295 di margine sullo spagnolo Rafa Nadal (allunga la striscia record a 854 settimane consecutive in top ten), capace di scrivere la storia in Australia con il 21° trofeo Slam.

Alle spalle di Berrettini, in settima posizione si trova ora il russo Andrey Rublev, con 448 punti di distacco dal romano. Poi, stabile all’ottava piazza, il norvegese Casper Ruud, insidiato da vicino dal Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime (li separano 142 punti), con appunto Jannik Sinner a chiudere la top ten del circuito mondiale.

