Biathlon: vittoria di Dorothea Wierer ad Anterselva

ROMA, 19 GEN - Straordinaria Dorothea Wierer, vincitrice della sprint femminile inaugurale della tappa di Coppa del mondo ospitata ad Anterselva. In una delle migliori prestazioni stagionali, l'altoatesina ha dimostrato la sua classe con una prova di precisione e coraggio per festeggiare il primo successo stagionale. Seconda posizione per la francese Chevalier-Bouchet, arrivata a 2"8 senza errori al tiro e terza posizione per Elvia Oeberg a 8"7, sempre senza errori. Lisa Vittozzi ha chiuso in 13esima posizione: la sappadina è incappata in due errori al primo poligono, anche a causa del forte vento, mostrando però una grande forza mentale per riaprire la gara, senza abbattersi, fino a piazzare la zampata con il quinto tempo totale sugli sci, unito ad un secondo poligono rapido e di classe. Più indietro le altre italiane: Samuela Comola è 25esima, un errore a 1'21"0, Hannah Auchentaller 42esima con 2 errori a 1'45"7 e Rebecca Passler 54esima con 3 errori a 2'14"1. Tutte le nostre rappresentanti sono comunque riuscite a staccare il pass per l'inseguimento di sabato 21, alle ore 13.00. Le parole delle azzurre: "Sono molto contenta per oggi, non pensavo andasse così bene -le parole della Wierer - Sugli sci non mi sentivo tanto bene, avevo le gambe pesanti e non avevo una sensazione super. Alla fine l'importante era il poligono, in cui ho lavorato bene con il doppio zero, ma ero molto preoccupata perché, all'inizio della gara, il vento metteva un po' di ansia. Visto la difficoltà ho cercato di controllare ogni colpo, e sono molto contenta. Sicuramente vincere a casa è sempre più bello, con gli amici e la mia famiglia., Mi tornano i ricordi degli scorsi anni ed è molto bello. Non pensavo di vincere alla fine perché Chevalier è molto forte sugli sci, ma oggi prendiamo solo le cose positive".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA