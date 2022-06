Bierhoff: "In Qatar per i gay trattamento inaccettabile"

(ANSA-AFP) - BERLINO, 11 GIU - "Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile". Così il dt della Federcalcio tedesca, Oliver Bierhoff, in un'intervista ai media del gruppo Funke (quotidiani regionali tedeschi). La normativa del Paese che ospiterà la fase finale dei Mondiali (21 novembre-18 dicembre) criminalizza l'omosessualità, e "non corrisponde in alcun modo alle mie convinzioni", aggiunge Bierhoff. "Quali criteri utilizza concretamente la Fifa per l'assegnazione di una fase finale di un Mondiale?", si chiede Bierhoff. Il tedesco ritiene che "l'assegnazione di un torneo sia l'arma più potente per spingere verso cambiamenti fondamentali". Ma questi cambiamenti, secondo lui, "devono avvenire prima della designazione del Paese e non dopo, altrimenti non abbiamo più mezzi di pressione". La squadra tedesca, che vuole essere una vetrina per i valori della Germania moderna, al di là del calcio, continuerà a esprimersi, secondo Bierhoff. "Penso sia generalmente positivo che si continui a parlare su questi temi al di fuori del campo sportivo, per sensibilizzare l'opinione pubblica", ha affermato. (ANSA-AFP).

