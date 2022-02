Biondi fa volare il Catania: Francavilla al tappeto

C'è un pubblico a sostegno, stavolta più numeroso rispetto alle precedenti sfide. C'è un Catania che non toglie mai il piede dall'acceleratore e anche il quotato Francavilla ne fa le spese. A segnare il gol del ritorno al successo casalingo è Kevin Biondi, figlio dell'Etna, uno dei primi a voler tornare e, nei momenti più bui, a rimanere senza tentennamenti.

Pubblicità

L'impatto dei rossazzurri è veemente. Squadra veloce, sempre in attacco a cercare di sbloccarla nel corso del primo tempo. I tentativi di Simonetti, Greco, Biondi non vanno a buon fine, ma i rossazzurri continuano a correre rischiando – nei primi 45 – minuti soltanto all'8 per una conclusione alta da buona posizione di Tchetchoua. Fino alla fine del primo tempo, tentano di sbloccarla Biondi, Simonetti, lo stesso Greco.

Ma nella ripresa ancora Biondi, grande protagonista del match, capitalizza un lancio lungo di Cataldi, con Greco e poi Russini che lavorano palla a sinistra; l'attaccante subentrato serve un cross al centro, con il catanese purosangue che firma il suo terzo gol stagionale esultando sotto la Nord.

Il Catania non rallenta. Albertini sfiora il bis, con il portiere avversario abile a chiudergli lo specchio della porta.

Il Francavilla cambia gli attaccanti, il Catania continua a controllare la partita incitata dal pubblico, più numeroso rispetto alle recenti uscite interne. E la classifica, nonostante la penalizzazione, si fa più interessante con i 33 punti in graduatoria.

CATANIA-FRANCAVILLA 1-0

MARCATORE Biondi al 10' s.t.

CATANIA (4-3-3) Sala 6; Albertini 6,5, Monteagudo 6, Lorenzini 6,5, Pinto 6,5; Rosaia 6,5, Cataldi 7 (dal 28' s.t. Provenzano 6), Simonetti 6.5 (dal 1' s.t. Russini 7); Biondi 7 (dal 38' s.t. Russotto s.v.), Moro 6 (dal 28' s.t. Sipos 6), Greco 7 (dal 42' s.t Izco s.v.). (Stancampiano, Ercolani, Dos Santos, Ropolo, Zanchi, Bianco, Piccolo). All. Baldini 7.

FRANCAVILLA (3-5-2) Nobile 6,5; Delvino 6, Miceli 6,5, Gianfreda 6,5; Pierno 6, Tchetchoua 6,5, Toscano 6,5, Prezioso 6 (dal 22' s.t. Franco 6), Ingrosso 6; Maiorino 6 (dal 7' s.t. Tulissi 6, dal 32' s.t. Carella s.v.), Patierno 6 (dal 22' s.t. Ventola 6). (Milli, Cassano, Feltrin, Caporale). All. Turino 6.

ARBITRO Kumara di Verona 6,5

NOTE ammoniti Simonetti, Toscano, Prezioso, Lorenzini, Pinto, Sala. Angoli 9-1. Rec 0' e 4'

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA