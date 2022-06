Bmw International Open: avvio super per Li, Laporta 18/o

ROMA, 23 GIU - A Monaco di Baviera grande avvio per Haotong Li che, con un parziale di 62 (-10), frutto di due eagle e sei birdie, è da solo in testa alla classifica del BMW International Open. Nel torneo del DP World Tour e sul percorso del Golfclub Munchen Eichenried (par 72), il cinese ha un colpo di vantaggio nei confronti dell'olandese Daan Huizing, secondo con 63 (-9) davanti al tedesco Nicolai Von Dellingshausen, terzo con 64 (-8). Bagarre al quarto posto condiviso con uno score di 66 (-6) da sei giocatori, tra questi il tedesco Martin Kaymer (ex numero 1 al mondo, che non vince dal 2014, anno del trionfo allo US Open), runner up nel 2021 come nel 2018, e il danese Rasmus Hojgaard. Tra gli azzurri, il migliore dopo il primo round è Francesco Laporta. Il pugliese, 18/o con 68 (-4), ha realizzato un eagle e cinque birdie, con tre bogey, e precede in classifica il romano Renato Paratore, 29/o con 69 (-3). Più indietro Edoardo Molinari, 71/o con 71 (-1). In ritardo Nino Bertasio e Andrea Pavan (vincitore nel 2019), entrambi 89/i con 72 (par). Prova deludente per Lorenzo Gagli, solo 123/o con 74 (+2).

