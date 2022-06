Bmw International Open: Li mattatore, Laporta 14/o

ROMA, 25 GIU - A Monaco di Baviera, anche dopo il "moving day" del BMW International Open, in testa alla classifica c'è sempre Haotong Li. Nel torneo del DP World Tour e sul percorso del Golfclub Munchen Eichenried (par 72), il cinese - al comando fin dal primo round - guida il leaderboard con un totale 196 (62 67 67, -20) e, ad un giro dal termine della competizione, vanta tre colpi di vantaggio nei confronti del belga Thomas Pieters, 2/o con 199 (-17) davanti all'inglese Jordan Smith, 3/o con 200 (-16). Tra gli azzurri, il migliore è ancora Francesco Laporta, con il pugliese che è scivolato però dalla 11/a alla 14/a posizione con 205 (68 68 69, -11). Dietro di lui c'è invece il torinese Edoardo Molinari, 29/o con 207 (71 69 67, -9). Secondo parziale consecutivo in 67 (-5) colpi per Li, che ha realizzato un eagle e sei birdie, con tre bogey. Un eagle, cinque birdie, un bogey e un triplo bogey per Laporta, che ha alternato prodezze ad errori. In Germania, Li - 26enne di Hunan - insegue il terzo successo in carriera sul DP World Tour.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA