Bologna, il terzo acquisto dell'estate è Ferguson

BOLOGNA, 12 LUG - Il Bologna batte il terzo acquisto del calciomercato. Dopo l'ingaggio dello svincolato Lykogiannis e di Angeli dall'Imolese, è il turno di Lewis Ferguson, 22 anni, centrocampista scozzese proveniente dall'Aberdeen. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale e il giocatore costerà ai rossoblù circa 3,5 milioni di euro. Questo l'annuncio del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Aberdeen Fc il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Lewis Ferguson". Ferguson è un centrocampista con il vizio del gol: 26 le sue reti nelle ultime due stagioni, 16 nell'ultima di cui 11 in nella Premiership scozzese, 4 in Conference League, e una in Sfa Cup. Ferguson ha già completato le visite mediche e in queste ore raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Pinzolo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA