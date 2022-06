Bologna inizia la nuova stagione, ma senza Mihajlovic

BOLOGNA, 30 GIU - Domani pomeriggio prende il via la nuova stagione del Bologna. Il ritrovo è fissato alle 17 al centro tecnico di Casteldebole, per l'inizio di visite e test, in vista del ritiro che scatterà dal 6 al 17 luglio a Pinzolo. La presenza dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure per combattere la leucemia, non è annunciata dal club, ma per ora solo quella di giocatori e staff: "Alle 17 atleti e staff si ritroveranno centro tecnico per la ripresa delle attività. I giocatori impegnati con le nazionali si aggregheranno al gruppo nel corso del ritiro di Pinzolo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA