Bologna: Motta, ci manca un rigore e Monza ha perso troppo tempo

BOLOGNA, 12 FEB - Sconfitta dura da digerire, quella con il Monza, per l'allenatore del Bologna Thiago Motta, battuto in casa in una gara con vista sull'Europa giocata tra due compagini in buona salute. "Dovevamo interpretare meglio la partita e abbiamo forzato troppo alcune situazioni - osserva a fine contesa - ma voglio sottolineare il fatto che ci manca un un rigore per noi per fallo di mano di Sensi". Inoltre, non nasconde il suo disappunto, "sono irritato per il tempo perso perché ci sono stati tanti giocatori che svenivano per terra. Ma la cosa peggiore è che se non c'è qualcosa che li frena questo meccanismo continuerà a essere messo in atto. Sono triste - chiosa il mister rossoblù - per il risultato e ora ci rimetteremo sotto a lavorare per fare meglio la prossima settimana con la Sampdoria". Di tutt'altro avviso, Palladino che continua, imperterrito, la sua marcia. "Di giocatori svenuti non ne ho visti", taglia corto. Vede invece un Monza imbattuto nel 2023, unica squadra di serie A ad esserci riuscita, in corsa per il settimo posto. "Per quanto riguarda la classifica, oggi posso dire che dobbiamo provare ad alzare l'asticella: non possiamo più nasconderci - conclude - :abbiamo raggiunto una maturità tale che possiamo permetterci di guardare in là".

