Bologna: Thiago Motta, meritavamo di più per quanto creato

BOLOGNA, 23 GEN - Mastica amaro, Thiago Motta, dopo l'1-1 con la Cremonese. Tante occasioni, ma un solo gol, per giunta su autorete di Chiriches: "Meritavamo di più, visto quel che abbiamo creato", dice il tecnico. Ma la porta di Carnesecchi resta stregata e la seconda vittoria consecutiva in rimonta in campionato non arriva. Motta preferisce non appellarsi alle assenze: "Ho schierato Musa a sinistra nel tridente per metterlo a suo agio e Soriano in avvio da falso nove per aprire spazi agli esterni e alla mezzala. La Cremonese era molto chiusa. Nel primo tempo siamo arrivati spesso sul fondo con Orsolini ma ci mancava una presenza in area. Così ho inserito Zirkzee. Era una partita difficile, abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Meritavamo di più ma il calcio è questo e dobbiamo pensare alla gara con lo Spezia di venerdì".

