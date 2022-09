Boniek: "Dybala nella Roma gioca e avrà solo vantaggi"

ROMA, 05 SET - "Difficoltà per Dybala? Non credo ce ne siano, casomai avrà solo dei vantaggi, visto che nella Juventus era stato impiegato poco. Penso che lui sia contento, a Roma gioca con maggiore continuità, lui ha bisogno di giocare. Ieri sera ha disputato un ottimo primo tempo, difficoltà non ne vedo, perché i giocatori oggi cambiano con più facilità la squadra. Ma forse è meglio così". Lo ha detto Zibì Boniek, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. Su Milik, l'attuale vicepresidente dell'Uefa, ammette che è un "giocatore in grado di segnare dappertutto". "Ha sempre fatto gol - sottolinea -, a prescindere da quanto ha giocato. Un giocatore con le sue caratteristiche, però, ha bisogno di giocare. Se gioca entra in condizione. Per me qualsiasi squadra può schierare due centravanti. Guardando la Juventus, però, mi accorgo che è una squadra un po' strana: ancora non ho visto una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconeri hanno comandato il gioco. La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare secondo me nella gestione della partita". "Non puoi sempre e solo giocare in contropiede, soprattutto con quel parco-giocatori", conclude.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA