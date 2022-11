Boxe: Cavallaro junior guida l'Italia contro il Belgio

Pubblicità

I campioni della boxe siciliani impegnati su più fronti. Da venerdì a Fogliano di Redipuglia è in programma la doppia sfida Italia-Belgio elite e tra gli azzurri sul ring spicca il nome del catanese Salvatore Cavallaro (Cavallaro Boxing Team) che sarà impegnato nella categoria 71 kg la stessa dove il leader in Italia è il cugino Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro. In azzurro anche altri tre siciliani: Francesco Iozia (Eagle Avola), 57 kg; Angelo Morello (Carini), 63,5 kg e Tommaso Sciacca (Extreme), 54 kg.

MONDIALI YOUTH: AVANZA CANIGLIA. Dai campioni elite ai talenti azzurri youth impegnati nella rassegna iridata di Alicante. In Spagna in azzurro tre siciliani con l'etneo Alfio Caniglia, allievo alla Lanza Boxe Scordia, del maestro Mario Lanza, che oggi salirà sul ring per gli ottavi dei 75 kg contro lo spagnolo Aguilar. Ieri all'esordio il formidabile talento etneo ha battuto con un netto 5 a 0 l'australiano Price Seth e oggi continuerà la caccia al podio. Si invece fermata la corsa degli altri due siciliani in azzurro: Stefano Guglielmino della Cavallaro Boxe Team con l'allievo del maestro Giovanni Cavallaro che è stato battuto nei 54 kg dall'uzubeko Nortojiev e il palermitano Alessio Camiolo (Fiamme Oro), che si è arreso nei 51 kg all'ucraino Rudyk.

La squadra azzurra impegnata ai Mondiali Youth in Spagna

Stefano Guglielmino (Cavallaro Boxing Team) e Alfio Caniglia (Lanza Boxe Scordia)

Alessio Camiolo (Fiamme Oro)

LAZIO E SICILIA REGALANO SPETTACOLO. E altri giovani siciliani in luce nell'incontro interregionale Lazio-Sicilia che ha visto salire sul ring pugili della Cavallaro Boxing Team Catania, Lanza Boxe Scordia e Rossitto Boxe Siracusa.

La squadra siciliana che ha affrontato il Lazio

I RISULTATI. Ecco i risultati. Per la Cavallaro Boxing Team Nicolas Parisi ha vinto ai punti contro Massimiliano Aramini (Boxe Latina); Simone Bombardi ha vinto ai punti contro Mirko Varamo (Silicella Boxe); Antonino Miano ha ottenuto un pari contro Andrea Gallo (Phoenyx Gym) e Alessio Miano ha perso ai punti contro Antonio Marongiu (Boxe Latina). Per la Lanza Boxe Scordia, Nora Tambone ha perso ai punti contro Sheyla Marongiu (Boxe Latina); Leonardo Zapparrata ha vinto ai punti contro Eduard Cojocaru (Boxe Latina); Christian Sinagra ha vinto ai punti contro Andrea Capitani (Silicella Boxe) e Gioele Russotto ha vinto ai punti contro Fabio Zunnui (Silicella Boxe). Per la Rossitto Boxe, Leonardo Moscuzza ha perso ai punti contro Mattia Turrin (Boxe Latina): E alla fine ottima esibizione del piccolo Alessandro Lanza (Lanza Boxe Scordia).



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA