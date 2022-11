Boxe: il catanese Cavallaro numero uno del ranking mondiale

La corsa ai Giochi di Parigi 2024 è già cominciata per il pugile catanese Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro. Il formidabile boxeur, classe 1995, tesserato per le Fiamme Oro, da un paio di giorni si trova in Croazia per fare da sparring partner al campione croato Luka Plantic che sta preparando una sfida per il titolo intercontinentale. Cavallaro in Croazia con il papà-allenatore Giovanni, continua la preparazione in vista degli appuntamenti del 2023 con Mondiali in primo piano, visto che al momento nel ranking mondiale della categoria 75 kg si trova al primo posto davanti al cubano Hernandez Martinez e altri campioni come Sousa, Bizhamov, Khyzhniak e Schumzann.

Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro e il campione croato Luka Plantic

<Sono in testa e voglio rimanerci – ci dice Salvatore Cavallaro in una pausa degli allenamenti in Croazia – dopo le medaglie di bronzo a Mondiali, Europei e Giochi del Medetiterraneo, adesso voglio salire sul podio più alto e centrare la qualificazione olimpica che mi è sfuggita per tanti motivi in occasione dei Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2021>.

<Salvo sta lavorando al meglio con un grande campione come Luka Plantic – ci dice il maestro Giovanni Cavallaro, che continua ad avviare talenti della boxe alla Fitbull Palestre di Catania – tutti allenamenti che verranno buoni per il futuro>.

