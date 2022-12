Boxe: via agli Assoluti con tanti big siciliani in pole

La boxe italiana assegna i titoli assoluti 2022 in Puglia e per l’occasione a Ugento verrà festeggiata il centenario (prima edizione nel 1920 a Milano) di questo evento elite maschile e femminile. A contendersi l’ambito titolo tricolore assoluto saranno 249 atleti (197 uomini e 63 donne), in rappresentanza di tutte le regioni con la Sicilia che nonostante le assenze di big come i due Salvatore Cavallaro (tricolore nei 75 kg nel 2020) e Giuseppe Canonico (campione nei 690 kg nel 2017 e 2018) punta in alto in diverse categorie con l’ibleo Franceso Iozia (Eagles Avola) che proverà a bissare il titolo nei 57 kg dopo quello vinto nel 2020 nei 60 kg e Tommaso Sciacca (Extreme), 52 kg e Angelo Morello (Pug. Carini), 64 kg, tricolori nel 2021.

Angelo Morello e Franceso Iozia

Francesco Iozia allievo del maestro Carmeo Mammana, avrà avversari di livello come il campano Gianluca Russo che è il campione in carica e il campione europeo Emanuele Baldassi. Nei 48 kg attesa per Salvatopre Guastella (Asd Z – Fight Noto) allenato dall'ex campione italiano Vincenzo Zarbo. Il mitico maestro Tanino Dresda punta molto su due talentuosi allievi, Daniele Salerno (60 kg), bronzo nel 2021 e Salvatore Di Noto, tricolore tra gli youth per continuare la tradizione della Dresda Boxe Siracusa.

Francesco Iozia e il maestro Carmelo Mammana (Eagles Avola)

Al femminile la reginetta assoluta è Lucia Ayari, la formidabile atleta della Boxing Team Catania Ring dell’inossidabile maestro Aroldo Donini, che con a bordo ring il suo maestro Antonino Maccarrone, punta senza mezzi termini alla conquista del tricolore nella categoria 50 kg. «Lucia si è allenata duramente - ci dice il maestro Maccarrone - perchè non farsi sfuggire questa grande occasione».

Il maestro Antonino Maccarrone e Lucia Ayari

IL PROGRAMMA. Oggi si parte con i sedicesimi maschili; domani ottavi maschili; lunedì quarti maschili; martedì quarti femminili; mercoledì semifinali maschili e femminili e giovedì tutte le finali.

Il mitico maestro Tanino Dresda

I PROTAGONISTI. Ecco tutti i pugili siciliani che da oggi a Ugento prenderanno parte agli Assoluti di boxe. Uomini. 48 kg: Sebastiano Guastella (Asd Z - Fight Noto). 51 kg: Nicolino Platania (Asd Lanza Boxe). 54 kg: Tommaso Sciacca (Asd Extreme Bc). 57 kg: Francesco Iozia (Eagles Avola) e Jason Amato (Asd Pu. Van Dam). 60 kg: Daniele Salerno (Pug.Dresda). 63,5 kg: Angelo Bruno Conti (Pugilistica Busà) e Angelo Morello (Acc. Pug. Carini). 67 kg: Domenico Reina (Asd Defence Club) e Cristian Solllima (Asd Pol. Little Club). 71 kg: Imade Thompson Enofe (Asd Marsala Boxe) e Giuseppe Rubino (Asd Sicula Boxe Team). 75 kg: Antonino Crimi (Asd Marsala Boxe) e Danilo Eroe (Asd Dugo Boxe). 80 kg: Aldo Antonino Neglia (Asd Athleta Boxe). 86 kg: Domenico Nicolò Scalia (Asd Cannata Boxe T.). + 92 kg: Salvatore Misseri (Asd Mtp).

Donne. 48 kg.: Aurora Francesca Puliafico (Asd Pol. Pug. Saporito). 50 kg: Lucia Ayari (B. T. Catania Ring). 52 kg: Annalisa Finocchiaro (Accademia dello Sport). 57 kg: Aurora Calanna (Accademia dello Sport). 70 kg: Damiana Trischitta (Keep Golde Asd).

