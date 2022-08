Brasile, assistenti Tite in Europa per Bremer e Ibanez

RIO DE JANEIRO, 10 AGO - Matheus Bachi e Fabio Mahseredijian, assistenti del ct della nazionale brasiliana Tite, partiranno sabato 20 per l'Europa con il compito specifico di osservare allenamenti e partite di alcuni calciatori che la commissione tecnica della Seleçao tiene d'occhio in vista delle prossime convocazioni. Prima dei Mondiali in Qatar la Fifa ha messo a disposizione delle nazionali una 'finestra' a settembre, durante la quale il Brasile giocherà due amichevoli in Europa, in sedi ancora da stabilire, contro Tunisia e un'altra nazionale africana. Il principale incarico degli assistenti del ct sarà quello di osservare alcuni difensori centrali che sono in corsa per un posto fra i 23 che saranno chiamati per i Mondiali. Tre posti sono già assegnati al capitano Marquinhos, a Thiago Silva e a Eder Militao, ma è ancora libero un quarto posto, e se lo giocheranno, almeno così sembra, tre calciatori che giocano in Europa, visto che sono tramontate le chances di convocazione di Rodrigo Caio del Flamengo e Leo Ortiz del Bragantino. Così ora, tenendo conto che una residua chance l'ha anche Felipe dell'Atletico Madrid, la corsa sarebbe ristretta a Lucas Verissimo del Benfica, che la maglia della 'amarelinha' l'ha già vestita ma è reduce da problemi fisici, e da due che sarebbero degli esordienti ma che Tite tiene d'occhio da tempo: il romanista Ibanez e il neo-juventino Bremer. Così, dopo una tappa a Lisbona, è certa la presenza dei due membri della commissione tecnica della Seleçao (Matheus Bachi è anche il figlio di Tite) allo Juventus Stadium per la sfida del 27 agosto tra i bianconeri e la Roma, occasione giusta per vedere all'opera sia Bremer che Ibanez. Quest'ultimo, non avendo ancora esordito con il Brasile, era entrato nei radar anche del ct azzurro Roberto Mancini ma sembra che abbia declinato l'invito preferendo giocarsi la chance del Mondiale in maglia oroverde.

