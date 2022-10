Brasile:brilla 16enne Endrick,Palmeiras a un passo da titolo

RIO DE JANEIRO, 26 OTT - Molti lo avevano previsto, adesso sta accadendo: in Brasile è nata una nuova stella. Si tratta di Endrick, attaccante sedicenne del Palmeiras che alcuni già vorrebbero convocato dal ct della Seleçao, Tite, per i Mondiali in Qatar. Intanto il ragazzino ieri ha segnato, contro l'Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari (squadra con la mente già rivolta alla finale della Libertadores di sabato a Guayaquil contro il Flamengo), una delle tre reti con cui il 'Verdao' si è imposto per 3-1, scatenando la gioia della 'torcida' della squadra simbolo della comunità italiana di San Paolo. Endrick è stato mandato in campo dal tecnico Abel Ferreira all'inizio del secondo tempo, al posto del centrocampista Danilo, e ha subito lasciato il segno realizzando, alla sua quarta apparizione in prima squadra, il secondo gol dei suoi e partecipando al terzo, con tocco finale di Gustavo Scarpa. Così Endrick, già seguito da alcuni grandi europei, è diventato, con i suoi 16 anni, 3 mesi e 4 giorni di età, il più giovane marcatore nella storia del Palmeiras, battendo un primato che resisteva dal 1916 con Heitor, miglior cannoniere nella storia del club paulista e finora anche il più precoce con 16 anni, 11 mesi e 14 giorni. Dopo la vittoria di ieri, questa notte il Palmeiras, che sta dominando il 'Brasilerao', potrebbe essere già campione a patto che l'Inter di Porto Alegre, attualmente a -13 dai rivali (74 punti contro 61) e con cinque partite da giocare, non vinca contro il Cearà.

