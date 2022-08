Bremer, io dal Torino alla Juve? Punto al meglio

TORINO, 11 AGO - "So che i tifosi del Toro sono arrabbiati, ma faccio loro una domanda: avessero figli, non vorrebbero il meglio per loro?": il difensore della Juve, Gleison Bremer, commenta il suo trasferimento dai granata ai bianconeri. "Era da due anni che volevo cambiare squadre - spiega il brasiliano - e sappiamo come sono fatti i tifosi: loro sono attaccati alla maglia, ma questo è il mio lavoro e i non ho mai detto che non sarei venuto qui. Sono qui per vincere, non c'è niente di male".

