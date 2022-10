Bridge: una squadra ragusana sul tetto d'Italia

La Coppa Italia Mista 2022 di bridge ha incoronato la squadra Arnone Bridge di Ragusa. Nella finale di Salsomaggiore il team ibleo capitanato da Marcella Arnone con a fianco Gianna Iachella, Ornella Ligambi, Anna Prinetti, Giuseppe Corallo, Titto Domenico Crupi, Luigi Ligambi e Filippo Marcello Siracusano, è riuscita in un’impresa storica di vincere l'ambito trofeo battendo i campioni in carica del Giubilo Bridge Bologna Rastignano, dopo che in semifinale avevano eliminato rispettivamente il Circolo Bridge di Firenze e il Frenna Bridge Bologna.

La squadra di bridge siciliana è nata a Ragusa e tra le sue file ha accolto i messinesi Crupi e Siracusano, i triestini Ligambi e Colonna e la milanese Prinetti, un gruppo di amici affiatati che si diverte a stare insieme e a giocare ad alti livelli.

Maria Monisteri, delegato Coni Ragusa

<Voglio complimentarmi con i tutti i componenti della squadra – il commento di Maria Monisteri, il delegato del Coni Ragusa, orgogliosa di rappresentare una provincia sportiva, dove si praticano quasi tutte le discipline olimpiche raggiungendo sempre più frequentemente importanti risultati sia in ambito nazionale che internazionale – e ringraziarli per aver portato a casa una vittoria così prestigiosa in quello che è definito lo “sport della mente” per eccellenza>.

Per Ornella Colonna Ligambi l'oro vinto a Salsomaggiore è il sesto nazionale, il primo al di fuori della categoria femminile; è invece il terzo titolo italiano, il primo nel Misto, per Marcella Arnone e Giovanna Iachella; il secondo per Giuseppe Corallo e Luigi Ligambi e il primo podio italiano per Titto Crupi, Anna Prinetti e Marcello Siracusano.

