Buffon al Parma fino 2024 'sento poter dare gran mano'

ROMA, 28 FEB - "Non penso al dopo, per me è dispendioso già avere focus sul mio lavoro di calciatore. Non voglio aver nessun tipo di rimpianto, la mia testa sta ragionando da calciatore e sarà così fino all'ultimo giorno. Le responsabilità sono tante ed ho bisogno di più energie possibili". L'ex portiere di Juve e Nazionale, Gigi Buffon, festeggia così il suo prolungamento di contratto al 2024 con il Parma , per il quale giochera fino a 46 anni. "E' un atto di responsabilità verso la città. Sono ottimista per il futuro di questo club -. ha aggiunto - Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di poter dare una grande mano".

