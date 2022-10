Bundesliga: il Friburgo vince e vola al comando

ROMA, 01 OTT - Il Friburgo batte in casa per 2-1 il Magonza e aggancia l'Union Berlino in vetta alla classifica della Bundesliga. La squadra della capitale è caduta a Francoforte, sul terreno dell'Eintracht, che si è imposto per 2-0 grazie alle reti del redivivo Mario Goetze (12' pt) e di Lindstrom (42' pt). Sconfitto, invece, il Borussia Dortmund per 3-2 sul campo del Colonia. In classifica guidano Union Berlino e Friburgo con 17 punti, a 15 la coppia formata da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. L'Eintracht Francoforte di punti ne ha 14. Domani l'Hoffenheim, che sarà impegnato alle ore 15,30 sul campo dell'Hertha Berlino, in caso di vittoria, può raggiungere il secondo posto assoluto.

