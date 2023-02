Bundesliga: lotta a tre per il titolo, ma guida il Bayern

ROMA, 11 FEB - In Bundesliga prosegue il duello ravvicinato al vertice fra Bayern Monaco, Union Berlino e Borussia Dortmund. Le prime tre del campionato tedesco oggi hanno vinto, lasciando invariate le distanze nella lotta per il titolo: in classifica i bavaresi sono primi con 43 punti, segue la squadra della capitale a -1, quindi i gialloneri a -3. Il Bayern Monaco si è imposto in casa sul Bochum per 3-0, grazie alle reti di Thomas Mueller, Coman e Gnabry. Un buon viatico in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il PSG (martedì in Germania). Ha vinto anche l'Union Berlino, ma in trasferta: nella Red Bull Arena, la squadra di Urs Fischer ha battuto il Lipsia 2-1, ribaltando il vantaggio nel primo tempo di Henrichs. Haberer e Knoche hanno firmato il sorpasso per i 3 punti. Infine, successo del Borussia Dortmund di Edin Terzic a Brema, contro il Werder, per 2-0: Bynoe Gittens e Brandt nella ripresa hanno deciso il match del Weserstadion.

