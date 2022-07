C'è un'iniziativa di 3 deputati per valorizzazione Museo Calcio

ROMA, 11 LUG - "Nella giornata di oggi, durante la quale ricorre il 40esimo anniversario della vittoria dell'Italia ai mondiali in Spagna dell'82, è nostra intenzione presentare a tutti i colleghi della commissione Cultura della Camera, dopo aver informato la Presidente Vittoria Casa, una risoluzione che dia rilievo al Museo del Calcio (situato presso il centro tecnico federale di Coverciano) e che porti slancio alla missione culturale per la quale il Museo stesso è stato istituito". Lo dichiarano i deputati della commissione Cultura della Camera, Andrea Rossi (Pd), Simone Valente (Ipf) e Nicola Provenza (M5s). "La valorizzazione delle implicazioni storiche, culturali e sociali dello sport può trovare nel Museo del Calcio un importante elemento propulsivo. La storia del calcio in particolare incrocia inevitabilmente pagine decisive per il nostro Paese e può essere attrattiva in particolare per i più giovani. In questo senso creare le condizioni per valorizzare il Museo del Calcio e farne uno strumento per una connessione con gli istituti scolastici e con le associazioni culturali può rappresentare una svolta nella costruzione di una nuova logica culturale legata alla storia del gioco del calcio. Vogliamo farlo proprio in questo giorno per celebrare l'evento più importante e simbolico per il calcio italiano come la vittoria dell'82", concludono i tre deputati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA