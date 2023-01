Caf 'revocazione Juve? nuovi atti provano intenzionalità'

ROMA, 30 GEN - La Corte di appello federale della Figc - apprende l'ANSA - ha ammesso la richiesta della Procura di revocazione, è spiegato nelle motivazioni che stanno per essere pubblicate, del processo plusvalenze per la Juventus, "di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso per l'impressionante mole di documenti giunti dalla Procura della Repubblica di Torino che ha evidenziato l'intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA