CAGLIARI, 18 MAR - Il Covid ritorna a bussare in casa Cagliari, proprio alla vigilia della gara con il Milan e in un settore già decimato dagli infortuni. Il centrocampista Daniele Baselli è risultato positivo. L'ex granata, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in isolamento. Salterà la gara con i rossoneri: dovrebbe essere di nuovo a disposizione dopo la sosta di campionato.

