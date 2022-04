UDINE, 03 APR - "Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta, c'è tempo per reagire e mi aspetto una reazione, che si cambi registro, io per primo che ho fatto le scelte, ma sarebbe sbagliato commentare un 5-1 in serie A e per questo chiedo perdono a tutti, ma non risponderò ad alcuna domanda. Domani ci alleniamo per ripartire". Lo ha detto il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, commentando il pesante ko subito Udine.

