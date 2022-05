Cagliari: Mazzarri verso l'esonero, pronto Agostini

CAGLIARI, 02 MAG - L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri verso l'esonero: la squadra rossoblù potrebbe essere affidata nelle prossime ore al tecnico della Primavera, Alessandro Agostini, già colonna della difesa del Cagliari. Non è ancora ufficiale, ma il cambio della guardia a tre giornate dal termine si starebbe concretizzando proprio in questi minuti. La seduta di ripresa degli allenamenti, prevista per questo pomeriggio, potrebbe essere spostata a domani. Fatale per Mazzarri la sconfitta in casa con il Verona, la settima nelle ultime otto partite.

