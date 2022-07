Cagliari: per Lapadula visite mediche a Roma

CAGLIARI, 25 LUG - Visite mediche da questa mattina a Roma per Gianluca Lapadula, l'attaccante italo-peruviano acquistato dal Cagliari. Il giocatore ha già lasciato Benevento e potrebbe arrivare in Sardegna domani, per poi unirsi alla sua nuova squadra in vista della tournée tra Strasburgo e Leeds. Per l'attaccante, che firmerà il contratto una volta giunto a Cagliari, è pronto un triennale. Arriva dunque per il club rossoblù il rinforzo in attacco necessario dopo la partenza di Joao Pedro al Fenerbahce. Lapadula ha già giocato agli ordini del nuovo allenatore del Cagliari Liverani due anni fa in A con la maglia del Lecce: undici gol in venticinque partite.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA