Caiata conferma, lascio la guida del Potenza

POTENZA, 26 APR - Come annunciato più volte nel corso della stagione, stamani, in una conferenza stampa allo stadio Viviani, Salvatore Caiata ha confermato che lascerà la presidenza del Potenza (serie C, girone C). Caiata - che è deputato di Fratelli d'Italia - aveva acquisito le quote di maggioranza della società rossoblù nel luglio 2017. Alla prima stagione, la vittoria della serie D, poi quattro campionati consecutivi di C, i primi due con la qualificazione ai play off, gli ultimi due con la salvezza diretta conquistata senza passare per i play out. Rispondendo alle domande dei giornalisti, l'ormai ex presidente ha ricordato che "in questi anni la nostra società non ha mai avuto problemi federali: io - ha aggiunto - resto comunque a disposizione di chi prenderà in mano le redini del Potenza. E in questo senso - ha continuato - mi auguro che la città voglia contribuire all'azione dell'associazione Potenza 1919", composta da imprenditori e professionisti del capoluogo lucano.

