Cairo: per tornare ad alti livelli calcio cambi registro

TRENTO, 24 SET - "Oggi siamo in un momento in cui si perdono soldi, c'è un indebitamento preoccupante, mentre dieci anni fa eravamo messi benissimo. I sistemi e anche le aziende si risanano, non c'è niente di irreparabile. Il calcio italiano può tornare ad alto livello ma dobbiamo cambiare registro". Lo ha detto il presidente di Rcs Media Group e del Torino, Urbano Cairo, intervenendo a "Gli Stati generali del calcio italiano", organizzati nell'ambito del Festival dello sport di Trento. "Aumentare i ricavi è l'obiettivo che abbiamo anche se non è facile. Dobbiamo intervenire sui costi, cioè gli stipendi - ha spiegato Cairo - e quel che si è visto in passato è che pur aumentando i ricavi le società non sono andate meglio perché gli stipendi sono aumentati anche più velocemente. Dobbiamo stare attenti ai costi e metterli sotto controllo e andare avanti sui vivai e sui giovani".

