Calcio: 4-1 al Monza, il Milan aggancia il Napoli

ROMA, 22 OTT - Il Milan cala il poker contro il Monza degli ex Berlusconi e Galliani e aggancia in testa il Napoli, impegnato domani sera in casa della Roma. Contri i branzoli la squadra di Pioli trova la quarta vittoria consecutiva in campionato Brahim Diaz al quarto d'ora firma il vantaggio e prima dell'intervallo si gira sul destro e trova il raddoppio. Il Milan segna ancora con Origi, Ranocchia accorcia su punizione e Leao fissa il definitivo 4-1

