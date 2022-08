Calcio: Afena-Gyan saluta Roma, 'Mou mi ha cambiato la vita'

ROMA, 29 AGO - "Sono grato all'AS Roma, al team tecnico e allo staff per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto negli ultimi anni e mezzo. Il mio massimo amore va al manager Jose Mourinho". Comincia così il post d'addio di Afena-Gyan, pronto a trasferirsi alla Cremonese. "Gli ultimi sette mesi con te mi hanno completamente cambiato la vita - prosegue parlando dello Special One - Grazie per aver creduto in me". E poi un ringraziamento finale a a mister Alberto De Rossi "per il ruolo che hai svolto nella mia crescita. È stato un grande onore indossare la maglia della Roma".

