Calcio: al Bentegodi finisce 1-3, la Roma passa a Verona

VERONA, 31 OTT - Una grande prova di orgoglio del Verona non è bastata per fermare la Roma che ha vinto 3-1 al Bentegodi contro un avversario che per un'ora ha giocato in 10. Espulso alla mezzora, per un brutto fallo su Zaniolo, proprio l'autore del gol veronese, Dawidowicz, che aveva aperto le marcature al 27'. Nel recupero del primo tempo è arrivato il pari, dello stesso Zaniolo. Grande equilibrio nella ripresa, finché i cambi decisi da Mourinho non hanno cambiato la partita con i gol di Volpato al 43' ed El Sharaawi al 47'. La Roma sale a 25 punti, scavalca in classifica Inter, Lazio e Juventus ed arriva lanciatissima al derby di domenica prossima.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA