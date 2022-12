Calcio: al Milan in rimonta il test con Lumezzane

MILANO, 08 DIC - Il Milan vince in rimonta il primo test della preparazione invernale, battendo il Lumezzane (serie D) nell'amichevole di Milanello. Tante le assenze tra i rossoneri, in attacco titolari Rebic e Origi, Tatarusanu in porta, Adli, Pobega, Tonali, Vranckx e Krunic a centrocampo. Si porta avanti il Lumezzane con Spini che al 10' batte Tatarusanu, gli ospiti nell'avvio di partita costruiscono più di un'occasione. Ad inizio ripresa è Adli a ristabilire l'equilibrio con un bel gol in cui salta tre avversari. Ma il Lumezzane ritrova subito il vantaggio con una conclusione all'incrocio di Mauri. Dopo l'ora di gioco, Pioli cambia gran parte della formazione e al 68' è Alesi, della Primavera rossonera, a riportare in parità l'amichevole prima della rete del giovane centrocampista Eletu che segnando il 3-2 regala la vittoria al Milan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA