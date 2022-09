TORINO, 17 SET - "Rientra Di Maria, domani giocherà dal primo minuto": Massimiliano Allegri punta sul Fideo in vista della trasferta di Monza. "In porta ci sarà Perin - svela ancora il tecnico della Juventus - e poi devo decidere se far giocare Kean o Kostic". L'allenatore annuncia chi non ci sarà: "Alex Sandro, Locatelli e Rabiot sono indisponibili, Szczesny è a disposizione ma non è ancora al 100%".

