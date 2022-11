Calcio: Allegri, gioia dopo Inter ma a Verona non sarà semplice

TORINO, 09 NOV - "Dopo aver battuto l'Inter abbiamo vissuto una serata di gioia e soddisfazione, ma abbiamo subito chiuso il capitolo per pensare al Verona perché non sarà una gara semplice": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta al Bentegodi. "Abbiamo perso tre volte delle ultime cinque, dovremo giocare una gara al pari loro sotto l'aspetto fisico - continua l'allenatore - e non meritano la classifica che hanno: il nostro obiettivo è dare continuità".

