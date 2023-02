Calcio: Allegri, "obiettivo 40 punti, poi si vede"

ROMA, 07 FEB - "I ragazzi hanno risposto bene. Hanno fatto sessanta minuti buoni poi sono stati un pochino superficiali. Su questo bisogna migliorare, ma i ragazzi lo sanno. Bisogna essere sempre centrati con la testa. Quella di oggi era una partita non da giocare ma da vincere". Così ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri commenta la vittoria della sua Juventus in casa della Salernitana, "Vlahovic? Fisicamente è più leggero, si muove meglio. É più brillante e questa sera ha giocato meglio tecnicamente - ha aggiunto il tecnico - Di Maria invece per quarantacinque minuti ha deliziato. Ma anche quelli che sono entrati nella ripresa sono entrati bene". "La classifica? Io guardo la realtà delle cose. Siamo a quota 26 punti: dobbiamo arrivare a 40 e poi vedremo - ha concluso Allegri - intanto abbiamo scalato posizioni. Ora l'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica".

